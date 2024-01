Muguruza "sięgnęła dna". To koniec wielkiej tenisistki?

W finale tym razem pokonała Venus Williams, ale co tak samo ważne, we wrześniu 2017 roku Muguruza znalazła się na samym czele rankingu WTA, spełniając jedno ze swoich największych tenisowych marzeń. W 2021 roku do swojego konta dopisała kolejny sukces, bo wygrała WTA Finals . Wówczas nikt nie mógł spodziewać się, że niecałe trzy lata później kariera Hiszpanki będzie praktycznie zakończona, choć oficjalnie jeszcze tego nie ogłosiła.

Zagraniczne media zdają się być przekonane, że to koniec Muguruzy, jeśli chodzi o tenis. "Sięgnęła dna" - pisze portal "We Love Tennis", "Jej powrót na kort jest całkowitą niewiadomą. Nic nie wskazuje na to, aby był on blisko" - tak brzmi komentarz hiszpańskiego oddziału ESPN. "Koncentruje się jednak na życiu osobistym, traktując priorytetowo czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi po wielu latach spędzonych poza domem" - przekazuje Tennis World USA. Trzeba przyznać, że nie wygląda to optymistycznie i być może Muguruza woli się już na dobre poświęcić życiu po tenisie.