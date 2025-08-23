Już od dłuższego czasu Ellen Perez występuje i słynie z dobrych występów w grze podwójnej. W trakcie swojej kariery w deblu zdobyła już osiem trofeów, a wraz z Ludmiłą Kiczenok regularnie notuje bardzo dobrze wyniki. Niedawno podczas turnieju Cincinnati Open ze swoją partnerką doszła do półfinału, a kilka dni później wystąpiła w zmaganiach w meksykańskim Monterrey.

W tamtejszym turnieju na etapie 1/4 australijsko-ukraiński duet przegrał z zespołem Leolia Jeanjean i Maria Kozyreva 6:7, 4:6, przez co odpadł z dalszej rywalizacji. Tuż po spotkaniu 29-latka musiała zmierzyć się z hejterem, który nie przebierał w środkach.

W wiadomości, jaką za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniła zawodniczka znalazło się bardzo wiele nieporządanych treści. W niej grożono jej chociażby śmiercią, czy wskazywano, aby ta popełniła samobójstwo.

Na to Perez odpowiedziała bardzo krótko, ale wymownie. - Uwielbiam dobre listy miłosne - napisała.

Perez ofiarą hejtu, tuż przed ważną imprezą

Perez aktualnie przygotowuję się do nadchodzącym wielkimi krotkami US Open. Australijka wystąpi w nim w celu co najmniej powtórzenia swoich wyników sprzed lat.

W ubiegłorocznej edycji wraz z Nicole Melichar-Martinez doszła do ćwierćfinału. Jeszcze lepiej poszło im w 2022 roku, gdy zameldowały się w półfinale notując porażkę dopiero z duetem Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova, czyli późniejszymi triumfatorkami zmagań.

Co ciekawe przed laty tenisistka rywalizowała także w singlu, lecz w pewnym momencie zdecydowała się poświęcić tylko grze podwójnej. W 2024 roku zażartowała, dlaczego wybrała tylko rywalizację w duetach. - Widzicie, właśnie dlatego przestałam grać w singla. Nie chcę być ofiarą - mówiła wówczas po spotkaniu Igi Świątek z Anastasiją Potapową (6:0, 6:0) we French Open.

US Open rozpocznie się w niedzielę, 24 sierpnia, a zakończy 7 września.

Giovanni Mpetshi Perricard - Hamad Medjedovic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ellen Perez i Nicole Melichar-Martinez AFP

Iga Świątek i Ellen Perez ALBERTO LINGRIA/XINHUA/ARTUR WIDAK/NurPhoto AFP