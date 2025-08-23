Partner merytoryczny: Eleven Sports

Była "ofiara" Igi Świątek zabrała głos. Wstrząsające wyznanie przed US Open

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już tylko chwilę dzielą najlepsze tenisistki singlowe świata od rozpoczęcia ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego, US Open. Wśród nich zabraknie Ellen Perez. Ta głównie występuje w deblu i już jakiś czas temu zrezygnowała z gry pojedynczej za sprawą m.in. Igi Świątek, która gromiła wówczas przeciwniczki. Australijka podzieliła się w mediach społecznościowych jedną z wiadomości, jaką dostała od hejtera. W niej znalazła się skandaliczna treść.

Ellen Perez
Ellen PerezARTUR WIDAK / NurPhotoAFP

Już od dłuższego czasu Ellen Perez występuje i słynie z dobrych występów w grze podwójnej. W trakcie swojej kariery w deblu zdobyła już osiem trofeów, a wraz z Ludmiłą Kiczenok regularnie notuje bardzo dobrze wyniki. Niedawno podczas turnieju Cincinnati Open ze swoją partnerką doszła do półfinału, a kilka dni później wystąpiła w zmaganiach w meksykańskim Monterrey.

W tamtejszym turnieju na etapie 1/4 australijsko-ukraiński duet przegrał z zespołem Leolia Jeanjean i Maria Kozyreva 6:7, 4:6, przez co odpadł z dalszej rywalizacji. Tuż po spotkaniu 29-latka musiała zmierzyć się z hejterem, który nie przebierał w środkach.

W wiadomości, jaką za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniła zawodniczka znalazło się bardzo wiele nieporządanych treści. W niej grożono jej chociażby śmiercią, czy wskazywano, aby ta popełniła samobójstwo.

Zobacz również:

Mats Wilander ocenił szanse Igi Świątek w US Open
Iga Świątek

Iga Świątek w nowej odsłonie. Niesamowita zmiana, to będzie klucz do triumfu

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Na to Perez odpowiedziała bardzo krótko, ale wymownie. - Uwielbiam dobre listy miłosne - napisała.

    Perez ofiarą hejtu, tuż przed ważną imprezą

    Perez aktualnie przygotowuję się do nadchodzącym wielkimi krotkami US Open. Australijka wystąpi w nim w celu co najmniej powtórzenia swoich wyników sprzed lat.

    W ubiegłorocznej edycji wraz z Nicole Melichar-Martinez doszła do ćwierćfinału. Jeszcze lepiej poszło im w 2022 roku, gdy zameldowały się w półfinale notując porażkę dopiero z duetem Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova, czyli późniejszymi triumfatorkami zmagań.

    Co ciekawe przed laty tenisistka rywalizowała także w singlu, lecz w pewnym momencie zdecydowała się poświęcić tylko grze podwójnej. W 2024 roku zażartowała, dlaczego wybrała tylko rywalizację w duetach. - Widzicie, właśnie dlatego przestałam grać w singla. Nie chcę być ofiarą - mówiła wówczas po spotkaniu Igi Świątek z Anastasiją Potapową (6:0, 6:0) we French Open.

    US Open rozpocznie się w niedzielę, 24 sierpnia, a zakończy 7 września.

    Giovanni Mpetshi Perricard - Hamad Medjedovic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    MŚ siatkarek. Niemki miały niespodziewane problemy z Kenijkami
    MŚ siatkarek

    Sceny tuż przed meczem Polek. Faworytki miały problem, potem siatkarski nokaut

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Ellen Perez i Nicole Melichar-Martinez
    Ellen Perez i Nicole Melichar-MartinezAFP
    Iga Świątek i Ellen Perez
    Iga Świątek i Ellen PerezALBERTO LINGRIA/XINHUA/ARTUR WIDAK/NurPhotoAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja