W piątek w WTA 1000 w Pekinie do gry przystąpiły m.in. deblistki, w tej rywalizacji już na starcie doszło do dwóch potężnych sensacji, ale i zawodniczki rozstawiona w grze pojedynczej. A przynajmniej połowa z nich, dokładniej zaś ta, która znajduje się w dolnej części drabinki. Było oczywiste, że dojdzie do jakichś niespodzianek, bo tak się dzieje niemal zawsze.

I w teorii taką niespodzianką można nazwać przegraną Jekateriny Aleksandrowej, rozstawionej tu z numerem dziewięć, dziś 11. zawodniczki na liście WTA. W szczytowym chyba momencie swojej kariery, bo właśnie teraz, w chińskich tysięcznikach, ma realną szansę pierwszy raz wkroczyć do ścisłej elity, bo tak nazywa się najlepszą dziesiątkę. Rosjanka zaś była ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji, w Seulu dotarła do finału, tam miała już "na widelcu" samą Igę Świątek.

Wygrała z nią pierwszego seta 6:1, w drugim brakowało jej dwóch punktów do zamknięcia meczu w gemach numer 10 i 12. Iga spięła się jednak, przełamała swoje słabości, wygrała 1:6, 7:6, 7:5.

Tyle że w Pekinie Rosjanka miała po prostu pecha w losowaniu. Trafiła na Barborę Krejcikovą, której forma rośnie z tygodnia na tydzień. Pokazała już świetną grę w US Open, dobrze było w Seulu, ale tylko do starcia ze Świątek. Przy czym w Korei i tak wygrała tytuł w deblu.

A teraz imponuje w Pekinie. I trzeba się z nią liczyć nawet jako kandydatką do gry o tytuł.

WTA 1000 w Pekinie. Jekaterina Aleksandrowa vs Barbora Krejcikova. Wielki hit już w drugiej rundzie

Nic dziwnego, że eksperci właśnie tę parę wskazywali jako najbardziej atrakcyjną już na poziomie 1/32 finału. Obie od dawna ze sobą nie grały, kiedyś regularnie wygrywała Rosjanka, ostatnie dwa starcia padły jednak łupem Barbory. Tyle że działo się to cztery lata temu, w tenisie to dawne dzieje. A mimo to obie dobrze się znają, jedna jest Czeszką z urodzenia, druga mieszka w tym kraju od blisko 20 lat. I świetnie mówi w tym języku.

Barbora Krejcikova ISHIKA SAMANT/Getty Images via AFP AFP

Gra Krejcikovej od początku sprawiała lepsze wrażenie. Rosjanka miała jeden słaby punt - drugi serwis. Dopóki trafiała pierwszym, było dobrze. Choć akurat w siódmym gemie to nie ten element przesądził, bo Aleksandrowa w karo trafiała już za pierwszym razem. To Krejcikova zaimponowała umiejętnościami z debla, grą przy siatce, ale też i trochę dopisało szczęście Czeszce. Przełamała rywalkę, za chwilę prowadziła już 5:3.

Barbora miała dwa gemy, by zapisać tego seta na swoim koncie, ale akurat w tym dziesiątym, już na wstępie, popełniła trzy błędy, nie trafiała w kort. Zrobiło się 0-40, Aleksandrowa uzyskała trzy okazje na wyrównanie na 5:5. I tę trzecią wykorzystała, agresywnym returnem.

Można było oczekiwać, że wszystko rozstrzygnie się w tie-breaku, do niego jednak nie doszło. Aleksandrową zawiodły nerwy, w kluczowych momentach popełniła dwa podwójne błędy. A później znów została przełamana, gdy po agresywnym returnie Czeszki próbowała odegrać mocną piłkę z przysiadu. Tak jak kiedyś czyniła to Agnieszka Radwańska. Nie udało się, została przełamana. A za moment Krejcikova podwyższyła na 7:5.

Dla Rosjanki musiało to być sporym ciosem, w drugiej partii była już tylko tłem dla Czeszki. Krejcikova bardzo łatwo wygrywała swoje gemy, niemal w każdym Aleksandrowej miała szansę na przełamanie. Udało się to dwa razy. Wygrała więc 7:5, 6:2 - po 85 minutach.

Barbora szybko zwolniła więc kort swojej rodaczce, bo po niej na Moon pojawiła się Karolina Muchova. a o czwartą rundę zawodniczka spod Brna zagra w niedzielę z McCartney Kessler, która nieoczekiwanie wyeliminowała Elise Mertens.

Jekaterina Aleksandrowa Marleen Fouchier AFP

Barbora Krejcikova Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

