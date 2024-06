Była numerem jeden i pogromczynią Świątek. Teraz ogłosiła, nowa rola

Iga Świątek szykuje się do Wimbledonu i igrzysk olimpijskich. W tym sezonie idzie jej bardzo dobrze, co pokazała w sezonie na mączce. Wielkimi krokami zbliża się turniej WTA Finals, a okazało się, że jego dyrektorką została Garbine Muguruza, niegdysiejsza pogromczyni Polki i liderka rankingu WTA. To wielkie osiągnięcie, bo jest pierwszą byłą tenisistką, której udało się tego dokonać. Hiszpanka zakończyłą sportową karierę w 20 kwietnia 2024 roku.