W czwartek na Foro Italico w Rzymie rozpoczęły się zmagania w drugiej rundzie WTA 1000 - zwyczajem jest, że pierwszego dnia gra tutaj obrończyni trofeum. To więc spowodowało, że swój pierwszy mecz na Campe Centrale rozegra Iga Świątek, rywalką po godz. 13 będzie Elisabetta Cocciaretto, ale też dziś wyłonione mają też by wszystkie uczestniczki trzeciej rundy w dolnej części drabinki.

I tu szlagierem było starcie Pauli Badosy, czyli gwiazdy z najlepszej dziesiątki rankingu z byłą jego liderką Naomi Osaką. Ten mecz miał się zacząć o godz. 11 na korcie Grand Stand Arena. Japonka się pojawiła tutaj, a Hiszpanka - nie. Zamiast niej przyszła zaś Szwajcarka Viktorija Golubić, która we wtorek przegrała swoje spotkanie w finale kwalifikacji z Mayą Joint.

WTA 1000 Rzym. Paula Badosa jednak nie zagra we Włoszech. Kontuzja, która wyeliminowała ją z Madrytu, znów się odezwała

Badosa w szczytowym momencie swojej kariery była druga na świecie, tylko za plecami Igi Świątek. I gdyby nie problemy zdrowotne, zapewne dziś mówilibyśmy o niej jako zawodniczce ze ścisłego topu. Rok temu przystępowała do zmagań w Rzymie jako 126. tenisistka świata, a pokonała tu m.in. Mirrę Andriejewą, Dianę Sznajder czy Emmę Navarro, zanim po trzysetowym boju zatrzymała ją Coco Gauff.

Hiszpanka zrewanżowała się Amerykance w ćwierćfinale tegorocznego Australian Open, doszła do najlepszej czwórki Wielkiego Szlema, to po tamtym turnieju wróciła do TOP 10. Tyle że wkrótce znów odezwało się zdrowie - najpierw był krecz w ćwierćfinale w Meridzie, po wysoko wygranym pierwszym secie z Darią Saville, później wycofanie się z Indian Wells, wreszcie rezygnacja z meczu z Alexandrą Ealą w czwartej rundzie w Miami. I od końca marca nie było już 27-latki, przyjaciółki Aryny Sabenki, w sportowej rywalizacji.