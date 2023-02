Była mistrzyni radzi rywalce Świątek: Media społecznościowe są toksyczne!

Od kiedy reprezentantka Wielkiej Brytanii Emma Raducanu wygrała US Open w 2021 roku, wokół zawodniczki zrobił się nieprawdopodobny szum. Z jednej strony zaowocowało to licznymi kontaktami sponsorskimi i reklamowymi, ale też ma swoją ciemną stronę. Na młodej tenisistce ciążyła potężna presja, z którą - jak dotąd - Raducanu niespecjalnie sobie radzi. Zmienia trenerów jak rękawiczki, a jej wyniki rozczarowują.

Złota medalistka olimpijska radzi Emmie Raducanu

W tej sytuacji garść porad i ostrzeżeń postanowiła młodszej koleżance dać była mistrzyni olimpijska Monica Puig. - Raducanu ma niesamowity talent - podkreśliła Puig. - Fizycznie jest jeszcze młodą zawodniczką, nie możemy powiedzieć, że to tenisistka kompletna. Potrzebuje czasu, by się rozwinąć, a także by odkryć, kim jest tak naprawdę jako tenisistka i jako człowiek.