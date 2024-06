Była liderką WTA przed Świątek, właśnie ogłosili jej wielki powrót. Zagra w Wimbledonie

Ashleigh Barty należy do wąskiego grona tenisistek, które zdobyły wielkoszlemowy tytuł na każdej nawierzchni. W 2019 roku triumfowała w Roland Garros, dwa lata później okazała się najlepsza podczas Wimbledonu. Koronę spuentowała przed własną publicznością, w trakcie Australian Open 2022. Później przez kilka tygodni nie widziano Australijki na kortach, aż w końcu 23 marca świat obiegła sensacyjna wiadomość, że tenisistka urodzona w Ipswich zdecydowała się na zakończenie sportowej kariery .

W ślad za tą decyzją poszła również deklaracja Barty o tym, by zredukować jej punkty w rankingu WTA, a co za tym idzie - wyłoniła się nowa liderka kobiecego zestawienia. Została nią Iga Świątek, która błyszczała wówczas kapitalną serią zwycięstw, ciągnącą się od połowy lutego. Podczas WTA 1000 w Miami raszynianka potrzebowała zaledwie jednej wygranej, by zagwarantować sobie wejście na szczyt tenisa. Dokonała tego z nawiązką, wygrywając cały turniej na Florydzie i zgarniając tzw. Sunshine Double, a 4 kwietnia została oficjalnie zaprezentowana jako nowy numer "1".