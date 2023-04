Była liderka walczy o powrót na kort. Wprost obarcza winą władze tenisa. "To niesprawiedliwe"

Simona Halep ostatni mecz rozegrała 29 sierpnia ubiegłego roku, kiedy w 1. rundzie US Open przegrała 1:2 z Darią Snigur. Po tym spotkaniu Rumunka została poddana testom antydopingowym, które wykazały obecność roxadustatu w jej organizmu. Jest to lek stosowany przeciwko anemii, który przyspiesza produkcję czerwonych krwinek w organizmie. Halep mocno zaprzeczała, by w świadomy sposób przyjęła ten lek, a tuż po opublikowaniu wyników testu została zawieszona przez ITF i nie może występować w turniejach.

Pauza Rumunki trwa więc już ponad pół roku, a teraz dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych postanowiła oficjalnie zabrać głos, po raz pierwszy od momentu zawieszenia. Halep postanowiła uderzyć w organy ITF zajmujące się dopingiem, zarzucając im celowe opóźnianie jej procesu. Wstępnie był on zaplanowany na końcówkę lutego, co dawało zawodniczce nadzieję, że będzie w stanie zaplanować kolejne miesiące, a przede wszystkim mieć pewność co do tego, czy będzie mogła zagrać w Indian Wells. Ten proces został jednak przeniesiony o miesiąc, a finalnie jeszcze raz, tym razem na 28 maja, w dzień, w którym rozpoczyna się Roland Garros.

Następnym krokiem jest przesłuchanie 28 maja, ale jest to bardzo niepewne, ponieważ ITF powiedział, że mogą go również odwołać. Jeśli to zrobią, minie prawie osiem miesięcy, odkąd po raz pierwszy zostałam tymczasowo zawieszona i uważam, że to niesprawiedliwe, aby spędzić osiem miesięcy bez bycia osądzonym przez trybunał ~ mówi Halep w rozmowie z "Tennis Majors"

W wywiadzie Halep przyznała, że znalazła ekspertów, którzy przedstawili jej dowody na to, że substancja znalazła się w jej organizmie z powodu zanieczyszczonego suplementu. Błąd popełnić miała firma produkująca suplement, nie informując o zawartości roxadustatu w jego składzie, a dodatkowym argumentem z jej strony ma być fakt, że test wykazał minimalną wręcz obecność leku w jej krwi. Wspomniane dowody miała ona przedstawić władzom w grudniu, ale te ich nie rozpatrzyły i przekazały, że czekają na wyrok trybunału. Rumunka nie podała nazwisk swoich ekspertów, argumentując, że przedstawi ich w trakcie procesu.

Wokół jej sytuacji narosło wiele dyskusji, swoją opinię przedstawiali różni eksperci związani z tematyką dopingową. Pojawiły się też oczywiście plotki, a wręcz momentami teorie spiskowe. Jedna z nich związana była z miłosną historią w tle. Tabloidy powoływały się na rumuńskiego biznesmena, który twierdzi, że lek podała Halep żona jej trenera Patricka Mouratoglou, zazdrosna o zawodniczkę

Halep wciąż liczy na powrót do światowej czołówki

31-latka od momentu zawieszenia cały czas jest w treningu. Jej celem ciągle pozostaje powrót na kort, a przede wszystkim do ścisłej czołówki kobiecego touru, ale wiadomym też jest, że w jej wieku kolejny dzień, tydzień czy miesiąc oczekiwania tylko tę sytuację utrudnia. - Emocjonalnie cały ten okres nie był łatwy i po prostu poczułem potrzebę wypowiedzenia się głośno do moich fanów, do moich zwolenników, a właściwie do całej publiczności. Nie proszę o specjalne traktowanie. Po prostu proszę o wyrok. Jak długo to jeszcze potrwa? - pyta ironicznie Halep.

- Nie wiem, jak działa ten system, co teraz zamierzają zrobić? Czy będzie testowana jeszcze kilka razy? Mam nadzieję, że to będzie bardziej wyjaśnione kibicom i nam, zawodniczkom. Cała sytuacja to coś w rodzaju rozczarowania, a ona musi czuć się naprawdę źle - tak Iga Świątek komentowała sprawę Halep niedługo po ogłoszeniu jej zawieszenia.



Simona Halep to dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych. Najlepsza okazywała się w 2018 roku w czasie Roland Garros i rok później w trakcie Wimbledonu. Dwukrotnie była takżę liderką rankingu WTA, łącznie jej czas spędzony na szczycie trwał ponad rok.

