Była liderka rankingu za burtą Rolanda Garrosa. Rewelacyjna nastolatka gra dalej

To było starcie dwóch pokoleń tenisistek, z którego zwycięsko wyszła "nowa fala". Zaledwie 17-letnia Mirra Andriejewa po trzysetowej batalii pokonała zbliżającą się do 35. urodzin Wiktorię Azarenkę i awansowała do trzeciej rundy turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. Rosjanka znakomicie wytrzymała to spotkanie pod względem mentalnym i w kolejnym pojedynku zmierzy się z jedną z rewelacji ostatnich tygodni Peyton Stearns z USA.