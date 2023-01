Australian Open. Organizatorzy nie mogą skontaktować się z Naomi Osaką

Coraz więcej wskazuje więc na to, że byłej liderki światowego rankingu w Australii nie zobaczymy. Co prawda wciąż jest ona na liście zawodniczek zgłoszonych do gry, ale już 12 stycznia ma mieć miejsce losowanie turniejowej drabinki, więc aby mogła ona wziąć udział w turnieju, to musi do tego czasu skontaktować się z organizatorami.