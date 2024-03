We wrześniu 2023 roku Simona Halep ostatecznie usłyszała wyrok. Była liderka światowego rankingu tenisistek, została zawieszona na cztery długie lata za stosowanie substancji dopingujących. Była liderka światowego rankingu, z tą karą się nie zgadzała i oczywiście spróbowała się od niej odwołać. Według Stuarta Frasera z "The Times" kara została przez Sportowy Sąd Arbitrażowy zmniejszona do zaledwie dziewięciu miesięcy. Oznacza to, że może wrócić na kort już teraz.