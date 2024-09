Była liderka rankingu WTA przekazała nowe wieści. Poruszający obrazek

Pliskova nie nawiązała do najlepszych lat

Karolina Pliskova po raz ostatni dotarła do wielkiego finału turnieju rangi co najmniej WTA 1000 w sierpniu 2021 roku, gdy zajęła drugie miejsce w Montrealu. Ten okres generalnie był udany dla Czeszki, która kilka tygodni wcześniej zameldowała się w finale Wimbledonu. Były to jednak - jak dotąd - ostatnie przebłyski wielkiej tenisistki.

Przypomnijmy, że między lipcem a wrześniem 2017 roku to właśnie Pliskova zajmowała fotel liderki rankingu WTA, mając na koncie choćby dotarcie do finału US Open w 2015 roku. Ostatni okres jest jednak dla niej wybitnie nieudany. Awansowała do finału turnieju w Nottingham, ale poza tym najczęściej swoje występy kończyła na pierwszej lub drugiej rundzie. Nie inaczej było podczas trwającej jeszcze wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku.