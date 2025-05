Była liderka rankingu WTA nie miała wyjścia. Ogłosiła to całemu światu

Karolina Pliskova w 2017 roku mogła z radością patrzyć na notowania rankingu WTA. Wówczas latem plasowała się bowiem na pierwszym miejscu w tym notowaniu, co sprawia, że znajduje się w prestiżowym gronie zawodniczek, które liderowały temu zestawieniu.

To już jednak jest przeszłością, bo obecnie Czeszka spadła na koniec drugiej setki i prawdopodobnie ta tendencja spadkowa utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Gdy bowiem spojrzymy w kalendarz gier Pliskovej, to zobaczymy, że swój ostatni mecz zagrała w sierpniu 2024 roku podczas US Open.