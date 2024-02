Wiem, że to co mówię, może zabrzmieć dość odważnie, ale zdaję sobie sprawę, do czego jestem zdolna. Za to co powiem, ludzie prawdopodobnie będą mnie potępiać. Ale nie sądzę, że przesadą będzie dla mnie powiedzenie, że widzę tam siebie. Mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć w tym roku. Ale jeśli nie, nie będzie mi to przeszkadzać. Jestem cierpliwa, zawsze byłam cierpliwą osobą, więc w końcu mi się to uda

~ Naomi Osaka