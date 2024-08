Była lepsza od Świątek na igrzyskach, a tu sensacyjna porażka. Pogromczyni Osaki górą

Teraz nadszedł już jednak czas na powrót do rzeczywistości, a są nią kolejne starty w cyklu WTA. Sezon jeszcze się nie skończył, wciąż czeka na zawodniczki sporo wyzwań. Jednym z nich był dla Vekić występ w tysięczniku w Cincinnati. Dla Donny to pierwsza rywalizacja od meczów w Paryżu, zatem jej forma mogła stanowić pewną niewiadomą. Wydawała się jednak faworytką starcia pierwszej rundy z Ashlyn Krueger, chociaż pojawiło się jedno "ale". Amerykanka zaskoczyła w eliminacjach i wyeliminowała w nich Naomi Osakę, zabierając Japonce dostęp do głównej drabinki. Był to swego rodzaju alarm ostrzegawczy dla Chorwatki. I jak się okazało - całkiem słuszny. Także zawodniczka z Bałkanów przekonała się o dobrej dyspozycji młodej zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych.