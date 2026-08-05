Była 4 rano, gdy oficjalnie ogłosili ws. Chwalińskiej. A jednak wraca do gry

Maja Chwalińska już na wstępie żegna się z turniejem w Toronto. W swoim pierwszym meczu przegrała z Talią Gibson 5:7, 1:6. To oznacza, że nie wywalczyła awansu do trzeciej rundy rozgrywek, lecz to absolutnie nie koniec jej tenisowych planów na sierpień, co potwierdza komunikat organizatorów innego konkursu.

Organizatorzy zawodów w Meksyku potwierdzają udział Mai Chwalińskiej

Zaledwie kilka godzin po porażce Chwalińskiej w Toronto organizatorzy turnieju w Monterrey pospieszyli z ważną informacją dotyczącą dalszych tenisowych losów Polki.

Szybkie pożegnanie Mai z turniejem w Kanadzie niczego nie zmienia. W Meksyku czekają na nią z otwartymi ramionami, promując jej nazwiskiem zaplanowane na drugą połowę sierpnia zawody.

"Od kwalifikacji po finał Roland Garros. Od bicia rekordów po awans o 93 miejsca w rankingu w zaledwie kilka tygodni. Maja Chwalińska - bohaterka jednej z najbardziej imponujących tenisowych historii 2026 roku - po raz pierwszy zawita do Monterrey" - obwieszczono w komunikacie zamieszczonym w sieci około 4 nad ranem czasu polskiego.

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Turniej WTA 500 w meksykańskim Monterrey odbędzie się w terminie od 22 do 29 sierpnia. Na liście startowej, oprócz Mai Chwalińskiej, znalazło się 18 innych nazwisk. Udział w zawodach weźmie jeszcze jedna Polka - Magdalena Fręch.

Lista uczestniczek turnieju Abierto GNP Seguros w Monterrey:

Linda Noskova Sorana Cirstea Jekatierina Aleksandrowa Maja Chwalińska Elise Mertens Anastasija Potapowa Clara Tauson Ann Li Donna Vekić Janice Tjen Sara Bejlek Cristina Bucsa Nikola Bartunkova Ołeksandra Olijnykowa Lilli Tagger Magdalena Fręch Mayar Sherif Zeynep Sonmez Petra Marcinko

Dwie z uczestniczek miały już okazję wygrać zawody w Meksyku. Chodzi o Lindę Noskovą, która zwyciężyła przed dwoma laty, oraz o Donnę Vekić, która triumfowała rok wcześniej.

W 2024 roku turniej w Monterrey oficjalnie awansował do rangi WTA 500 i od tamtej pory częściej gości u siebie więcej tenisistek z wyższych miejsc w rankingu WTA.

Kiedy następne starty Mai Chwalińskiej? Na liście trzy turnieje

Zanim Chwalińska wyleci do Meksyku, pojawi się jeszcze na kolejnej imprezie rangi WTA 1000. Zagra bowiem na Cincinnati Open w USA (13-23 sierpnia). Może liczyć na rozstawienie, zatem zmagania rozpocznie od drugiej rundy.

W terminarzu Polki na ten rok znajduje się też wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku. Zawody odbędą się w terminie od 30 sierpnia do 13 września.





Maja Chwalińska: Trzeba to zaakceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport