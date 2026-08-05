Była 4 rano, gdy oficjalnie ogłosili ws. Chwalińskiej. A jednak wraca do gry
Porażka w pierwszym meczu w Toronto niczego nie zmienia. Maja Chwalińska lada chwila wraca do gry, a jej kalendarz jest napięty. Najpierw zagra w Cincinnati Open, a następnie poleci do Meksyku. Organizatorzy turnieju w Monterrey właśnie potwierdzili udział Polki. Na liście startowej znalazło się też nazwisko jeszcze jednej naszej rodaczki.
Maja Chwalińska już na wstępie żegna się z turniejem w Toronto. W swoim pierwszym meczu przegrała z Talią Gibson 5:7, 1:6. To oznacza, że nie wywalczyła awansu do trzeciej rundy rozgrywek, lecz to absolutnie nie koniec jej tenisowych planów na sierpień, co potwierdza komunikat organizatorów innego konkursu.
Organizatorzy zawodów w Meksyku potwierdzają udział Mai Chwalińskiej
Zaledwie kilka godzin po porażce Chwalińskiej w Toronto organizatorzy turnieju w Monterrey pospieszyli z ważną informacją dotyczącą dalszych tenisowych losów Polki.
Szybkie pożegnanie Mai z turniejem w Kanadzie niczego nie zmienia. W Meksyku czekają na nią z otwartymi ramionami, promując jej nazwiskiem zaplanowane na drugą połowę sierpnia zawody.
"Od kwalifikacji po finał Roland Garros. Od bicia rekordów po awans o 93 miejsca w rankingu w zaledwie kilka tygodni. Maja Chwalińska - bohaterka jednej z najbardziej imponujących tenisowych historii 2026 roku - po raz pierwszy zawita do Monterrey" - obwieszczono w komunikacie zamieszczonym w sieci około 4 nad ranem czasu polskiego.
Turniej WTA 500 w meksykańskim Monterrey odbędzie się w terminie od 22 do 29 sierpnia. Na liście startowej, oprócz Mai Chwalińskiej, znalazło się 18 innych nazwisk. Udział w zawodach weźmie jeszcze jedna Polka - Magdalena Fręch.
Lista uczestniczek turnieju Abierto GNP Seguros w Monterrey:
- Linda Noskova
- Sorana Cirstea
- Jekatierina Aleksandrowa
- Maja Chwalińska
- Elise Mertens
- Anastasija Potapowa
- Clara Tauson
- Ann Li
- Donna Vekić
- Janice Tjen
- Sara Bejlek
- Cristina Bucsa
- Nikola Bartunkova
- Ołeksandra Olijnykowa
- Lilli Tagger
- Magdalena Fręch
- Mayar Sherif
- Zeynep Sonmez
- Petra Marcinko
Dwie z uczestniczek miały już okazję wygrać zawody w Meksyku. Chodzi o Lindę Noskovą, która zwyciężyła przed dwoma laty, oraz o Donnę Vekić, która triumfowała rok wcześniej.
W 2024 roku turniej w Monterrey oficjalnie awansował do rangi WTA 500 i od tamtej pory częściej gości u siebie więcej tenisistek z wyższych miejsc w rankingu WTA.
Kiedy następne starty Mai Chwalińskiej? Na liście trzy turnieje
Zanim Chwalińska wyleci do Meksyku, pojawi się jeszcze na kolejnej imprezie rangi WTA 1000. Zagra bowiem na Cincinnati Open w USA (13-23 sierpnia). Może liczyć na rozstawienie, zatem zmagania rozpocznie od drugiej rundy.
W terminarzu Polki na ten rok znajduje się też wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku. Zawody odbędą się w terminie od 30 sierpnia do 13 września.