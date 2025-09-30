Była 23.34 w Pekinie, gdy Paolini została przełamana. I wtedy zaczęły się emocje

Trzy sety w meczu Jannika Sinnera, krecz w trzecim secie Daniiła Miedwiediewa, wreszcie trzysetowe starcia u pań: najpierw w przedpołudniowym boju Coco Gauff z Belindą Bencic, wreszcie w wieczornym Amandy Anisimovej z Karoliną Muchovą. Dla kibiców gratka, dla organizatorów - udręka.

W efekcie ostatnie zaplanowane na wtorek starcie Jasmine Paolini z Marie Bouzkovą rozpoczęło się po godz. 22.40 tutejszego czasu. A im bardziej było zacięte to spotkanie, tym... mniej ludzi oglądało je na największym stadionie Diamond. I trudno się dziwić, po północy chce się już spać, a nie tkwić na trybunach, gdy perspektywa końca się oddala.

A tak było tym razem - Jasmine Paolini długo nie mogła ostatecznie złamać rewelacyjnie broniącej się w tym spotkaniu Czeszki.

WTA Pekin. Rewelacyjna Marie Bouzkova na drodze Jasmine Paolini. Włoszka wpadła w tryb niszczenia rywalek

Marie Bouzkova wygrała w Pekinie już trzy spotkania z rywalkami z TOP 50 rankingu WTA: Tatjaną Marią, naszą Magdą Linette i Weroniką Kudiermietową. Dziś jednak poprzeczka powędrowała znacznie wyżej, bo Jasmine Paolini prezentuje się w ostatnich dniach znakomicie. To ona była motorem napędowym reprezentacji Włoch, która w Shenzhen sięgnęła po triumf w Billie Jean King Cup. I tę znakomitą serię kontynuuje w stolicy Chin.

Gdy zaczynały mecz na korcie Diamond, była już jedyną aktywną zawodniczką łączącą singla z deblem. Sama wygrała dwa spotkania, wspólnie z Sarą Errani w grze podwójnej - kolejne dwa. Bilans? 48 wygranych gemów, zaledwie 15 przegranych.

I wszystko wskazywało, że średnia zostanie podtrzymana w tym nocnym starciu z Bouzkovą. Czeszka popełniała za dużo błędów w pierwszym secie, by zagrozić rywalce z TOP 10 światowego rankingu, kulał jej drugi serwis. Sama miała dwa szanse na przełamanie Paolini, ale obu nie wykorzystała. A Włoszka też dostała dwie i dwukrotnie z prezentów skorzystała. To była właśnie ta różnica, ona sprawiła, że po 40 minutach na tablicy wyników pojawiło się 6:2.

A drugi set wyglądał już zupełnie inaczej. Po pierwsze: z uwagi na coraz bardziej liczne błędy Paolini, ale i one miały swój powód. I tu właśnie drugi element: Bouzkova kapitalnie broniła, biegała z jednej strony na drugą, odbijała niesamowite ataku Jasmine. I doprowadzała faworytkę do jakiejś frustracji, bo ta myliła się przy prostych forhendach czy smeczach.

Czeszka trzykrotnie zdołała przełamać Włoszkę, ale ta od razu odpowiadała tym samym. Może gdyby Marei wtedy zdołała uciec na dwa gemy, wszystko potoczyłoby się jakoś inaczej. Ale się nie potoczyło, nie dała sobie nawet takiej okazji. A później, już przy stanie 5:4, Paolini była o włos od skończenia meczu.

Czeszka obroniła dwie piłki meczowe, ostatecznie wyrównała na 5:5. I w kolejnym gemie uzyskała dwa break pointy z rzędu, mogła znów ustawić sobie tego seta, stawiając w bardzo trudnym położeniu faworytkę. A jak na złość, akurat w tych dwóch akcjach Włoszka się nie pomyliła, ofiarna obrona Marie nie wystarczyła do zdobycia tego punktu. To jednak Jasmine zdołała obronić gema, znów głośno na sam koniec krzyknęła "andiamo!".

Do tie-breaka nie powinno było dojść, Paolini uzyskała meczbola numer trzy i cztery. w Tej pierwszej akcji była w ataku, wyrzuciła piłkę w aut. I ostatecznie nie doszło, przy kolejnej okazji Bouzkova drugim podaniem zagrała za lekko, a później już nie dobiegła do returnu rywali. 6:2, 7:5 na korzyść Włoszki - to końcowy wynik.

Paolini kontynuuje więc wybitną serię w Pekinie, choć dziś zagrała... dość przeciętnie. Zwłaszcza w drugim secie, popełniła w nim aż 25 niewymuszonych błędów.

O półfinał zagra w czwartek z Amandą Anisimovą.

