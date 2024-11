Był w teamie z Igą Świątek, ale ma już dość. Odchodzi. Jest pożegnalny komunikat

Kacper Żuk niespodziewanie zawiesza karierę. Teraz zajmie się pracą z młodzieżą

Obszerny fragment posta zajmują podziękowania. Kierowane są do kibiców, tenisowej federacji, sponsorów, rodziców, trenera oraz do życiowej partnerki. "Bez nich z pewnością nie dotarłbym do miejsca, w których byłem" - czytamy.