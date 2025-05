Był "twarzą" największego koszmaru. Sabalenka szydziła, Świątek miała dość. Odchodzi

Dla wielu osób Simon zostanie zapamiętany jako prezes, za kadencji którego mogliśmy być świadkami wielu skandali. Z dużą dozą prawdopodobieństwa za amerykańskim działaczem nie będą tęsknić same tenisistki, które niejednokrotnie w bardzo krytyczny, a często i prześmiewczy sposób odnosiły się do wszelakich wydarzeń, jakie miały miejsce podczas kadencji obecnego szef WTA. Idealnym przykładem będzie tutaj jedno z najbardziej kuriozalnych wydarzeń w historii organizacji - WTA Finals w Cancun .

WTA Finals w Cancun - największy skandal w historii kobiecego tenisa

Simon bezlitosny względem ukraińskiej tenisistki. Wykrzyczał jej to prosto w twarz

To nie jedyny grzech, który ciąży na wizerunku Simona. Inny skandal z udziałem szefa WTA miał związek z toczącą się cały czas wojną na Ukrainie. Chodzi konkretnie o zdarzenia, które miało miejsce podczas turnieju Indian Wells w 2023 roku. Wówczas to ukraińska zawodniczka Łesia Curenko przekazała do informacji publicznej słowa, jakie miała usłyszeć od 70-latka. Działacz miał wykrzyczeć w jej kierunku hasło, które jednoznacznie wyrażało jego poglądy dotyczące konfliktu za naszą wschodnią granicą. "Tuż przed meczem prezes WTA Steve Simon, wprost wykrzyczał do mnie, że wspieranie wojny jest ok. Boję się, jakie jeszcze zachowania będziemy tolerować" - mówiła wówczas Curenko.