Był psychologiem Mai Chwalińskiej. Teraz bije na alarm. "Boję się"

Maja Chwalińska w trzy tygodnie stała się jedną z najlepszych polskich tenisistek na wieki. Wystarczyło przejść kwalifikacje, dostać się do głównej drabinki Roland Garros, pokonać wyżej notowane przeciwniczki i awansować do wielkiego finału.

Mimo porażki z Mirrą Andriejewą w meczu o tytuł urodzona w Miechowie tenisistka zapewniła sobie status sportowej nieśmiertelności. Jej kolejne mecze w stolicy Francji śledziły miliony kibiców na całym świecie.

Od razu porównał Chwalińską do Świątek. To były psycholog finalistki Roland Garros

W poniedziałek 24-latka wróciła do Polski. Najwyraźniej nie zdawała sobie sprawy ze skali popularności, jaką zdobyła w tak krótkim czasie.

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku na pewno nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - mówiła podczas wczorajszej konferencji prasowej.

Teraz jednym z zadań tenisistki i jej sztabu jest umiejętne zarządzenie sukcesem. - Z Mają jest tak, że obecnie mamy euforię, są gratulacje, stawia się ją na piedestale w roli bohaterki kraju, jednak boję się, że już za zakrętem są oczekiwania kolejnych wielkich sukcesów, a w przypadku ich braku, komentarze, jakie może czytać o sobie Iga Świątek - przestrzega w rozmowie z WP SportoweFakty trener mentalny Jakub Bączek, z którym Chwalińska miała okazję współpracować w przeszłości.

24-latka nie ukrywała, że zmagała się z depresją. - Współpracowałem z Mają w okresie, gdy ona miała swoje największe wyzwania ze zdrowiem. To był dla niej bardzo trudny czas, to było zarządzanie kryzysem. Nie pracowaliśmy wówczas nad tenisem, tylko żeby oddzielić to, co się dzieje w głowie, od rzeczywistości - tłumaczy Bączek, dodając że przy okazji sobotniego finału "łezka zakręciła się w oku".

Ekspert z zakresu psychologii wie, że w przypadku tak gwałtownego sukcesu spadek może być bardzo bolesny. Inną kwestią są oczekiwania. - Wręcz nasuwa się analogia do Igi Świątek, którą zachwycał się cały naród po jej pierwszym triumfie w Paryżu. Potem jednak spadek zaufania do Igi był bardzo widoczny i dziś to ona jest chyba najbardziej hejtowanym polskim sportowcem - mówi.

Jednocześnie jego zdaniem Maja Chwalińska powinna teraz jak najlepiej wykorzystać szczyt popularności. Popularności, która według Jakuba Bączka może również pozytywnie odbić się na Idze Świątek. - Sukces koleżanki, choć też w pewnym sensie rywalki, może przynieść dużo korzyści - podkreśla.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport