Był płacz, a potem uśmiech. Emma Raducanu znów na korcie

Do gry na wróciła kolejna zwyciężczyni wielkoszlemowego turnieju po Naomi Osace i Angelique Kerber. W Auckland swój pierwszy mecz w WTA po dłuższej przerwie rozegrała Emma Raducanu. Co to było za spotkanie! Pełne zwrotów akcji, dobrego ofensywnego tenisa, widowiskowych akcji. Z wielkim trudem ale Brytyjka pokonała Rumunkę Elenę Gabrielę Ruse 6:3, 4:6, 7:5.