Był królem Paryża, zanim Świątek została królową. Kończy się epoka w tenisie

W czerwcu 2022 roku Rafael Nadal zdobył swój 14. tytuł we French Open, mimo, że w każdej chwili mógł przerwać rywalizację w turnieju. Nie tyle w samym finale, bo tu - nawet gdyby lała się krew - walczyłby pewnie do końca, co w każdej poprzedniej rundzie. A on ten wielki turniej wygrał, po raz ostatni został koronowany na króla Roland Garros.