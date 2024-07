Był finał ze Świątek w Paryżu, koniec marzeń o powtórce. Rozpacz Karoliny

Gdy tuż przed Wimbledonem Karolina Muchova zdecydowała się na powrót a korty, po blisko 9-miesięcznej przerwie, odżyły nadzieje na to, że będzie w stanie coś jednak zdziałać na kortach w Paryżu. To tam odniosła największy sukces w karierze, gdy w czerwcu zeszłego roku dostała się do finału French Open, po słynnym boju eliminując Arynę Sabalenkę. Obroniła meczbola, zatrzymała na kilka miesięcy Białorusinkę w jej drodze po rankingową jedynkę.

