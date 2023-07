Szereg skandalicznych zdarzeń doprowadził Shuai Zhang do ataku paniki podczas meczu z Amarissą Kiarą Toth na turnieju w Budapeszcie. Chinka poddała mecz, co jej rywalka skwitowała... gestem triumfu. Świat tenisa nie pozostaje obojętny. Do skrzywdzonej zawodniczki płyną słowa wsparcia i głosy potępienia dla scen, które rozegrały się na korcie. "Pełne poparcie dla Shuai. To jest nie do zaakceptowania" - pisze Ons Jabeur. Nie ona jedyna.