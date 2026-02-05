Burza wokół Sabalenki. Kibice nie pozostawili na niej suchej nitki

Aryna Sabalenka od kilku sezonów należy do ścisłej światowej czołówki kobiecego tenisa. Białorusinka jest liderką rankingu WTA, triumfatorką turniejów wielkoszlemowych i jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek w tourze. Jej potężny serwis, agresywny styl gry i ogromna pewność siebie sprawiły, że stała się symbolem nowoczesnego tenisa oraz jedną z twarzy kobiecego sportu na świecie.

Sabalenka od dawna uchodzi jednak nie tylko za znakomitą tenisistkę, ale także za niezwykle barwną postać. Ma zarówno oddanych zwolenników, jak i grono krytyków. Wielu kibiców ceni ją za otwartość, bezpośredniość oraz to, że chętnie pokazuje w mediach społecznościowych swoje życie poza kortem - podróże, sesje zdjęciowe czy chwile relaksu po turniejach. Inni zarzucają jej jednak, że nadmiernie eksponuje luksusowy styl życia i zbyt mocno odchodzi od wizerunku sportowca skupionego wyłącznie na rywalizacji.

Kibice nie wytrzymali. Zobaczyli okładkę Aryny Sabalenki dla brazylijskiego Vogue'a i się zaczęło

Jako liderka światowego rankingu Sabalenka regularnie udziela wywiadów i często pojawia się na okładkach prestiżowych magazynów. Tym razem jednak jej obecność w mediach wywołała spore poruszenie. Białorusinka zapozowała bowiem na okładce brazylijskiego Vogue'a u boku znanej aktorki Mariny Ruy Barbosy, trzymającej w dłoni alkohol. Zdjęcie szybko obiegło internet i wywołało falę krytycznych komentarzy ze strony części kibiców.

Rozwiń

W mediach społecznościowych nie brakowało ostrych opinii. "Znowu promuje alkohol, jaki dobry wzór do naśladowania" - napisała z przekąsem jedna z internautek. Inna była jeszcze bardziej dosadna: "Dla mnie to żenujące, że tenisistka numer 1 na świecie promuje alkohol… zamiast pokazywać młodym ludziom wartości i inspirować ich do zrobienia czegoś pozytywnego ze swoim życiem, pokazuje im, że uzależniające substancje są fajne… Nie rozumiem tego".

Choć Sabalenka nie odniosła się bezpośrednio do krytyki, dyskusja wokół okładki pokazuje, jak dużą odpowiedzialność ponoszą dziś sportowe gwiazdy. Liderka rankingu WTA po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi nie z powodu wyników na korcie, lecz decyzji wizerunkowych, które jednych zachwycają, a innych oburzają.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka Dubreuil Corinne/ABACA East News

Aryna Sabalenka Patrick HAMILTON AFP

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press