Andy Murray nie był w stanie grać na tegorocznym turnieju w grze pojedynczej mężczyzn na Wimbledonie, ale zgłosił się do debla i miksta. W tym pierwszym odpadł w pierwszej rundzie wraz z bratem Jamiem. Na korcie centralnym zorganizowano mu małe pożegnanie ze specjalnym filmikiem, kilkunastominutowym wywiadem i obecnością Novaka Djokovicia, Igi Świątek i Holgera Rune. Choć miał jeszcze grać we wspomnianej grze mieszanej z Raducanu, to wszyscy zachowywali się tak, jakby czwartkowy mecz był jego ostatnim na The Championships.

