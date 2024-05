Burza wokół Rybakiny, rywalka Świątek pominięta. Co za cios w trakcie French Open

Jelena Rybakina przyjechała do Paryża na turniej rozgrywany na kortach imienia Rolanda Garrosa w roli tej, która może próbować zdetronizować Igę Świątek. Swoje aspiracje jak na razie zdaje się potwierdzać, bo awansowała już do trzeciej rundy imprezy, pokonując bez straty seta najpierw Minnen, a potem Rus. Po tym drugim meczu doszło do kuriozalnych obrazków. Żaden z dziennikarzy nie poprosił bowiem, aby Kazaszka przyszła na konferencję prasową. To może być forma zemsty za nastawienie byłej mistrzyni Wimbledonu na poprzedniej konferencji.