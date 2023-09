Co ciekawe, udział w matrymonialnym programie to dla niego najwyraźniej przyjemna przerwa od nowych zawodowych wyzwań. Bowiem od sezonu 2023/2024 Ratajczak rozpoczyna grę w innej drużynie. Całkiem niedawno podpisał kontrakt z Turowem Zgorzelec .

Druga część ekskluzywnej rozmowy z Igą Świątek. "Chciałabym zaśpiewać Come Together z Johnem Lennonem" WIDEO

Widzowie reaguję w sprawie Rocha z "Hotelu Paradise". "Usuńcie go dyscyplinarnie"

Widzowie nie zostawiają tego bez reakcji. Są zszokowani zachowaniem Rocha względem Łucji i mówią wprost - to coś niedopuszczalnego i powinno doczekać się działania. "Źle się ogląda taką przemoc psychiczną. Myślę, że nastał koniec Hotelu Paradise", "Produkcja powinna takie osoby usuwać dyscyplinarnie w trakcie trwania programu. Od razu by się nauczyli jeden z drugim, co jest dobre a co nie", "Usuńcie z hotelu Rocha dyscyplinarnie. Pozostawienie tego człowieka w programie wiąże się z propagowaniem chamstwa i strasznych nizin kulturowych" - apelują.