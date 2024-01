Burza wokół Rafaela Nadala. Wywołał skandal. "Odwraca uwagę od przerażających sytuacji"

Powracający na korty Nadal ostatecznie był zmuszony do wycofania się z Australian Open, gdyż wciąż jeszcze nie jest w stu procentach sprawny - po turnieju w Brisbane, swoim pierwszym od roku, uznał, ze występ w Wielkim Szlemie nie ma jeszcze sensu, bo nie sprostałby rozgrywaniu pięciosetowych pojedynków. Hiszpan kontynuuje więc swoją rehabilitację i na Australian Open go nie ma, ale nawet mimo absencji w Melbourne i tak mówi się o nim sporo.

- Wszędzie, gdzie spojrzysz w Arabii Saudyjskiej, widać wzrost i postęp , a ja jestem podekscytowany, że mogę być tego częścią. Chcę pomóc w rozwoju tego sportu na całym świecie, a w Arabii Saudyjskiej widać do tego prawdziwy potencjał - zachwycał się Nadal.

Współpraca nie ma być jednak ograniczona tylko do pochwał, jakich tenisista nie szczędzi Saudyjczykom. W Rijadzie ma powstać tenisowa akademia, której patronować będzie właśnie Hiszpan . W sieci opublikowane zostały nagrania wideo i zdjęcia, na których Nadalowi towarzyszą dzieci trenujące w tym państwie.

Amnesty International apeluje do Nadala

Problem jednak w tym, że w Europie współpraca gwiazdy z Saudyjczykami nie wszystkim przypadła do gustu. W mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów krytykujących tenisistę za współpracę z państwem znanym z nieprzestrzegania praw człowieka i funkcjonującym jako monarchia absolutna. Swoje stanowisko przedstawiła m.in. Amnesty International .

Nowa rola Nadala to kolejny rozdział w wybielaniu Arabii Saudyjskiej poprzez sport. Wydają miliardy, żeby odwrócić uwagę od przerażających sytuacji. Pod rządami Mohammeda bin Salmana władze uwięziły dziesiątki pokojowych działaczy, przeprowadziły rekordową liczbę egzekucji i bezczelnie tuszowały makabryczne morderstwo Jamala Khashoggi. Nalegamy, aby Nadal zabrał głos na temat sytuacji w zakresie praw człowieka w Arabii Saudyjskiej, przekazując ważne przesłanie solidarności z uwięzionymi obrońcami praw człowieka w tym kraju

Podobnych opinii jest więcej - przeciwko decyzji Nadala protestują także dziennikarze. - To niewiarygodnie rozczarowujące ze strony Rafaela. Nie do usprawiedliwienia. Gdyby wzięli jeszcze Rogera Federera, to będę miał już zupełnie dość - napisał dziennikarz Neil McMahon.