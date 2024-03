We wrześniu ubiegłego roku Rumunkę oficjalnie "wymazano" z rankingu WTA i zawieszono na cztery lata. Ta od początku nie przyznawała się do winy i złożyła odwołanie do Międzynarodowego Trybunału ds. Sportu (CAS), rozpoczynając tym samym batalię o skrócenie dyskwalifikacji. Jej starania przyniosły efekt, bo na początku marca ogłoszono, że kara została skrócona do zaledwie dziewięciu miesięcy.

