"Djoko" nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Początkowo klasyfikowano go jako "wyjątek medyczny" i zezwolono na tej zasadzie na wjazd do posiadającej bardzo ścisłe restrykcje Australii.

Novak Djoković wciąż w Australii. Ojciec zawodnika komentuje

Ostatecznie władze tego kraju uznały jednak, że nie będą dla nikogo robić wyjątków i anulowały wizę Serba. Cała sprawa zyskała gigantyczny, międzynarodowy rozgłos i jest szeroko komentowana. Naturalnie, Djoković odwołał się od tej decyzji i czeka na ostateczne rozstrzygnięcie w domu dla uchodźców.



Głos w sprawie zabrał ojciec tenisisty, Srdjan Djoković, który nie przebierał w słowach. - Próbują go upokorzyć! Mogli powiedzieć "nie przyjeżdżaj" i byłoby w porządku. Jednak nie. Chcieli go upokorzyć i wciąż trzymają w więzieniu - grzmiał, a wypowiedź tę kolportowały m.in. "Sky Sports" czy "The Herald".



- Tak, to więzienie. Zabrali mu wszystko, nawet portfel. Zostawili mu tylko telefon. Nasza duma jest więźniem. Więźniem tych idiotów - kontynuował.



Australian Open rozpocznie się 17, a zakończy 30 stycznia. Djoković triumfował w tej imprezie przed rokiem, a łącznie, w karierze, już dziewięciokrotnie.



TC