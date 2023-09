We wtorek tenisowy świat obiegła informacja o zawieszeniu Simony Halep na aż cztery lata z powodu brania dopingu. Choć Rumunka będzie się odwoływać do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, to póki co może zapomnieć o powrocie do rywalizacji. Na te wieści zareagowały już Serena Williams i Eugenie Bouchard. Amerykanka sugestywnie przypomniała, że przegrała z nią finał Wimbledonu 2019, a Eugenie Bouchard napisała, że "powiedziano jej, by tego dnia nie tweetować".