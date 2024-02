Burza w świecie tenisa. Rosjance puściły nerwy. "To okropne"

Karolina Pliskova kilka dni temu odniosła sukces w Klużu-Napoce. Reprezentantka Czech pokonała w finale rozgrywek Anę Bogdan 6:4, 6:3. Tenisistka nie miała jednak czasu na celebrowanie tego zwycięstwa. Po wszystkim musiała szybko się spakować i udać w kolejną podróż. Zawodniczka, choć była niezwykle zmęczona, zameldowała się w turnieju WTA 1000 w Dosze i już w poniedziałek zmierzyła się z reprezentantką Rosji Anną Kalinską . 31-latka mimo braku odpowiedniej regeneracji zdołała wygrać to spotkanie 2-6, 7-6(3), 6-4. Napięty harmonogram jednak daje jej się we znaki . Mąż zawodniczki odsłonił gorzką prawdę o tenisie.

W ostatniej chwili złapała lot z Klużu przez Stambuł do Doha. Gdyby finał w Rumunii był rozgrywany tylko trochę dłużej, w ogóle nie dotarłaby do Kataru. W ten sposób zameldowała się w hotelu o 8 rano, spała 4 godziny, zjadła szybki lunch, 14:30 play-off i mecz. Niezwykle trudne warunki

A to nie koniec. Teraz do głosu doszła kolejna zawodniczka.

Rosjanka nie zostawiła suchej nitki na organizatorach WTA 1000 w Dosze

Szczerze mówiąc, to okropne planowanie. Nie wiem, jak można zaplanować finały turnieju w niedzielę, chcąc zakończyć kolejny turniej w sobotę, więc zaczynasz go w niedzielę

Następnie zwróciła się do organizatorów imprezy w Katarze. "Nie mamy jeszcze tej technologii, dzięki której mogę po prostu zrobić w ten sposób (pstryka palcami) i być w Doha za pięć sekund. Mam pytanie, nie wiem do kogo, do WTA lub turniejów, czy próbujecie sprawić, by gracze umierali lub często doznawali kontuzji?" - denerwowała się tenisistka.