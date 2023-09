Novak Djoković powitany przez tłum po zwycięstwie w US Open. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Ons Jabeur powiedziała "dość" ws. działań WTA. Jej słowa dają do myślenia

Teraz przejęliby się moimi słowami. To nie jest dobre słuchać tylko najlepszych graczy, ale jeśli chodzi o mnie, czuję, że muszę coś z tym zrobić. Muszę zabierać głos w imieniu każdej rywalizującej tenisistki o tym, co jest nie tak i co może być lepsze

Novak Djoković staje po stronie słabszych graczy. "To porażka naszego sportu"

Kwestia nagród finansowych od dłuższego czasu spędza sen z powiek ekspertom. Otóż coraz częściej padają głosy, że panie powinny otrzymywać takie same premie, co mężczyźni. Teraz sprawą zajął się słynny "Nole", który odniósł się do sytuacji zawodników, który w tabeli zajmują odległe lokaty.

"Teraz mam wpływ i mam przede wszystkim władzę, dlatego też chcę walczyć o lepsze warunki w naszej dyscyplinie. Mówimy często o tym, ile pieniędzy zarabiają tryumfatorzy US Open, ale nie mówimy o tym, ilu profesjonalnych zawodników tak naprawdę żyje z tenisa. W sporcie o tak dużym zasięgu to maksymalnie 400 graczy, a jest to jeden z najczęściej oglądanych sportów na świecie. To porażka naszego sportu" - stwierdził.