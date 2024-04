Burza w świecie tenisa. Gwiazda wkroczyła do akcji i zaskakuje wyznaniem

Choć do finałowych rozgrywek w tym sezonie jeszcze sporo czasu, wiadomo już, gdzie odbędzie się prestiżowy turniej. Jak ogłosiły władze kobiecego touru, zawodniczki powalczą o ostatnie trofeum w tym roku w Arabii Saudyjskiej. Najlepsze tenisistki mają o co grać na Bliskim Wschodzie. Pula nagród WTA Finals w tym roku wyniesie aż 15,25 mln dol., co w przeliczeniu na polską walutę daje około 60 mln.