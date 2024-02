Burza w sieci po wpisie na temat Świątek i Sabalenki. Łączy je więcej niż sądzono

Kto będzie otwierał ranking WTA za miesiąc, ewentualnie na koniec kwartału lub półrocza? Iga Świątek czy jednak Aryna Sabalenka? Francuski serwis Le10sport udziela na te pytania iście sensacyjnej odpowiedzi. Zdaniem dziennikarzy portalu pierwszą rakietą świata nie będzie ani Polka, ani Białorusinka. To miano rezerwują dla Amerykanki Coco Gauff, która w nadchodzących turniejach ma niewiele do stracenia. I wszystko do zdobycia.