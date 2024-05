Burza w Rosji po wybuchu agresji na korcie. Tenisista wpadł w furię. "Szaleniec"

Rosjanie ostro krytykują Rublowa. "To nie jest gracz, to jest histeryk"

Wygląda na to, że rosyjskim internautom skończyła się cierpliwość do zawodnika, który nie dość, że nie jest dżentelmenem na korcie, to przegrał wszystkie z dziesięciu swoich ćwierćfinałów wielkoszlemowych . Komentujący artykuł w serwisie "Sport-Expressu" zauważają, że taka mentalność może mu przeszkodzić w osiągnięciu kiedykolwiek półfinału tego typu imprezy.

"Jak przyjemnie było oglądać mecz Kotowa z Sinnerem, w przeciwieństwie do tego spotkania. Zarówno Miedwiediew, jak i Rublow są histerykami" - napisał jeden z użytkowników. "Przy takiej histerii w takich turniejach nie można na nic liczyć" - stwierdził inny. "To nie jest gracz, to jest histeryk" - to słowa kolejnego internauty. Jeden z nich zaleciłby Rublowowi pomoc lekarską.