Burza w kobiecym tenisie. Padły oskarżenia, mistrzyni Wimbledonu się tłumaczy

Marketa Vondrousova dała rodakom powód do dumy, kiedy podczas 136. edycji Wimbledonu w 2023 roku sięgnęła po mistrzostwo w grze pojedynczej kobiet. Niestety, nikt nie mógł przypuszczać, że triumf ten będzie początkiem końca dla czeskiej zawodniczki. Na krótko po odebraniu prestiżowego trofeum u wielkoszlemowej mistrzyni zaczęły pojawiać się poważne problemy. Rozstanie z mężem, liczne kontuzje i przerwy od rywalizacji - tak wyglądały jej ostatnie miesiące.

Latem tego roku wydawało się, że wszystko zaczyna wracać do normy - Marketa wygrała turniej rangi WTA 500 w Berlinie, a wkrótce potem zachwyciła na US Open, gdzie dotarła aż do ćwierćfinału. Niestety, przed meczem z Aryną Sabalenką Czeszka musiała zrezygnować z rywalizacji w powodu kolejnej kontuzji. Późniejsze starty w Ningbo i Tokio nie były udane - przegrała lub skreczowała w spotkaniach z Karoliną Muchovą.

Jakub Mensik - Henry Bernet. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marketa Vondrousova odpowiada na krytyczny komentarz Karoliny Pliskovej. "Nie rozumiem"

To właśnie te mecze stały się punktem zapalnym. Karolina Pliskova, obserwując występy Vondrousovej, stwierdziła w podcaście "Rakety", że Czeszka mogła poddać mecz, zdając sobie sprawę, że nie ma szans. Komentarz ten wywołał falę krytyki - zarówno wśród fanów, jak i ekspertów, którzy uznali słowa Pliskovej za przesadne i niesportowe.

Vondrousova nie pozostała bierna. Za pośrednictwem InstaStories odniosła się do oskarżeń, podkreślając, że każdy, kto grał z kontuzją, wie, że czasami nie da się kontynuować gry. "Jestem tego podwójnie świadoma po operacji barku. Nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto powinien to najlepiej rozumieć, kwestionuje to" - napisała.

Marketa Vondrousova odpowiedziała na słowa Karoliny Pliskovej Instagram/marketavondrousova materiał zewnętrzny

Sezon Vondrousovej zakończył się po występie w Tokio, a sama tenisistka podsumowała go jako najtrudniejszy w karierze. "Nie tylko ból, ale i utrzymanie głowy do góry, gdy coś nie idzie po twojej myśli, sprawiło, że było to wyjątkowo wymagające. Nauczyłam się, że bycie zdrowym jest najważniejsze" - napisała w mediach społecznościowych.

Marketa Vondrousova COREY SIPKIN / AFP AFP

Marketa Vondrousova MARIJAN MURAT/DPA AFP

Karolina Pliskova Noushad Thekkayil AFP