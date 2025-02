Burza po wpadce, pomylili flagi. A teraz taki komunikat. Trwoga przed reakcją Rosji

Impreza WTA 500 w Abu Zabi rozpoczęła się od sporej burzy, wywołanej przez kuriozalną wpadkę, do której doszło podczas losowania turniejowej drabinki. Rosjanka Daria Kasatkina została wówczas przedstawiona jako hiszpańska tenisistka. Na ten błąd zareagował sztab 27-latki, zaznaczając, że był on dla niej "potencjalnie bardzo szkodliwy". Wywołał bowiem plotki mówiące o zmianie obywatelstwa przez 11. zawodniczkę rankingu WTA, co może doprowadzić do reakcji rosyjskich władz.