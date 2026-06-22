Burza po tym spotkaniu Chwalińskiej z ministrem Tuska. Ludzie mają dość

Jeszcze przed wylotem na Wimbledon Maja Chwalińska pokazała się w swoim klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z Jakubem Rutnickim. Wydarzenie zorganizowano przy okazji decyzji ministra sportu i turystyki o przyznaniu ośrodkowi 3 mln zł na budowę Centrum Przygotowania Motorycznego, Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji.

Przy okazji wizyty ministra z rządu Donalda Tuska na kortach w Bielsku-Białej odbył się mini-mecz pokazowy. Po jednej ze stron siatki stanęła Maja Chwalińska.

Wielkie pieniądze dla klubu Chwalińskiej od polskiego rządu

Niedawno Maja Chwalińska zagrała mały sparing z ministrem Jakubem Rutnickim. Fragment udokumentowano, a nagranie krąży po mediach społecznościowych.

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Potwierdzono nie tylko finansowe wsparcie dla klubu, w którym gra Chwalińska. Finansowe wsparcie w wysokości 1,18 mln zł otrzyma również KS Górnik Bytom. Ponadto ogłoszono pierwsze dotacje w ramach programu modernizacji kompleksów tenisowych. Na cel ten przeznaczone zostanie ponad 80 mln zł z budżetu państwa.

W sumie kilkadziesiąt obiektów tenisowych w Polsce otrzyma wsparcie. Przeznaczamy ponad 80 mln zł na budowę nowych kortów, zadaszenie kortów, na rozwój kwestii motorycznych, rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej

I decyzje i sama wizyta ministra na kortach w Bielsku-Białej sprowokowały w sieci burzliwą dyskusję. "Gdzie był ten minister sportu zanim Maja osiągnęła sukces? Fajnie się teraz nią lansować", "Teraz, gdy można się lansować przy Mai, to i pieniądze na tenisa nagle się w Ministerstwie znalazły" - piszą internauci.

Nie wszystkim podoba się przeznaczenie środków publicznych na akurat taki cel. "Wydawanie publicznych pieniędzy na prywatne kluby tenisowe. PR w czystej postaci. To nie jest rola ministerstwa. Budowanie ogólnodostępnej infrastruktury do uprawiania tenisa (typu 'Orliki') - jak najbardziej" - podkreśla jeden z komentujących.

"Po co inwestować w te kluby skoro i tak potem biorą 100 zł za godzinę gry? Róbcie darmowe korty, bo nikogo nie stać na granie w tenisa w tym kraju", "Oczywiście dofinansowania trafiają do miejsc, które już są dobrze doinwestowane i mają już dobre zaplecze infrastrukturalne. Wielkie ośrodki się bogacą i zbijają dużą kasę ze względu na renomę, a małe ośrodki nadal ledwo zipią i np. nie ma gdzie grać w zimie" - dodają inni.

Rządowe stypendium dla Chwalińskiej. Możdżonek zgłosił sprzeciw

Wcześniej minister sportu i turystyki obwieścił przyznanie Mai Chwalińskiej sportowego stypendium w wysokości 9 600 zł brutto miesięcznie. Decyzja ta wywołała z jednej strony entuzjazm, z drugiej kontrowersje i sprzeciw. Weto zgłosił m.in. Marcin Możdżonek, niegdysiejszy siatkarski mistrz świata (2014), a dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

"Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia" - opisywał na platformie X.

Gdzie był resort, gdy Chwalińska była obiecującą nastolatką i borykała się z problemami finansowymi, nie mając za co opłacić noclegów podczas zagranicznych turniejów? Wtedy polski system był ślepy

Według niego sukces Chwalińskiej na Roland Garros 2026 to absolutnie nie zasługa polskiego systemu szkolenia, a owoc pracy samej tenisistki oraz efekt "determinacji i ogromnego poświęcenia jej rodziny".

W tym kontekście ruch ministerstwa sportu i turystyki ze stypendium dla Chwalińskiej podsumował jako "podręcznikowy przykład patologii polskiej polityki sportowej, opartej na akcyjności i czystym PR-ze".





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