Burza po tym spotkaniu Chwalińskiej z ministrem Tuska. Ludzie mają dość

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Minister Jakub Rutnicki ogłosił 3 mln zł dofinansowania z budżetu państwa dla klubu, w którym gra Maja Chwalińska. Przy tej okazji wybrał się do Bielska-Białej, gdzie spotkał się z przedstawicielami BKT Advantage oraz z samą tenisistką, z którą rozegrał nawet mini-mecz. Pojawiło się nagranie, a w sieci zawrzało. Zwłaszcza, że w grze są kolejne miliony.

Maja Chwalińska spotkała się z ministrem Jakubem Rutnickim
Maja Chwalińska spotkała się z ministrem Jakubem RutnickimMarcin Cholewinski/Zuma Press/Ministerstwo Sportu i TurystykiAgencja FORUM

Jeszcze przed wylotem na Wimbledon Maja Chwalińska pokazała się w swoim klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z Jakubem Rutnickim. Wydarzenie zorganizowano przy okazji decyzji ministra sportu i turystyki o przyznaniu ośrodkowi 3 mln zł na budowę Centrum Przygotowania Motorycznego, Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji.

Przy okazji wizyty ministra z rządu Donalda Tuska na kortach w Bielsku-Białej odbył się mini-mecz pokazowy. Po jednej ze stron siatki stanęła Maja Chwalińska.

Wielkie pieniądze dla klubu Chwalińskiej od polskiego rządu

Niedawno Maja Chwalińska zagrała mały sparing z ministrem Jakubem Rutnickim. Fragment udokumentowano, a nagranie krąży po mediach społecznościowych.

Potwierdzono nie tylko finansowe wsparcie dla klubu, w którym gra Chwalińska. Finansowe wsparcie w wysokości 1,18 mln zł otrzyma również KS Górnik Bytom. Ponadto ogłoszono pierwsze dotacje w ramach programu modernizacji kompleksów tenisowych. Na cel ten przeznaczone zostanie ponad 80 mln zł z budżetu państwa.

W sumie kilkadziesiąt obiektów tenisowych w Polsce otrzyma wsparcie. Przeznaczamy ponad 80 mln zł na budowę nowych kortów, zadaszenie kortów, na rozwój kwestii motorycznych, rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej
przekazał Jakub Rutnicki.

I decyzje i sama wizyta ministra na kortach w Bielsku-Białej sprowokowały w sieci burzliwą dyskusję. "Gdzie był ten minister sportu zanim Maja osiągnęła sukces? Fajnie się teraz nią lansować", "Teraz, gdy można się lansować przy Mai, to i pieniądze na tenisa nagle się w Ministerstwie znalazły" - piszą internauci.

Nie wszystkim podoba się przeznaczenie środków publicznych na akurat taki cel. "Wydawanie publicznych pieniędzy na prywatne kluby tenisowe. PR w czystej postaci. To nie jest rola ministerstwa. Budowanie ogólnodostępnej infrastruktury do uprawiania tenisa (typu 'Orliki') - jak najbardziej" - podkreśla jeden z komentujących.

"Po co inwestować w te kluby skoro i tak potem biorą 100 zł za godzinę gry? Róbcie darmowe korty, bo nikogo nie stać na granie w tenisa w tym kraju", "Oczywiście dofinansowania trafiają do miejsc, które już są dobrze doinwestowane i mają już dobre zaplecze infrastrukturalne. Wielkie ośrodki się bogacą i zbijają dużą kasę ze względu na renomę, a małe ośrodki nadal ledwo zipią i np. nie ma gdzie grać w zimie" - dodają inni.

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Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Rządowe stypendium dla Chwalińskiej. Możdżonek zgłosił sprzeciw

Wcześniej minister sportu i turystyki obwieścił przyznanie Mai Chwalińskiej sportowego stypendium w wysokości 9 600 zł brutto miesięcznie. Decyzja ta wywołała z jednej strony entuzjazm, z drugiej kontrowersje i sprzeciw. Weto zgłosił m.in. Marcin Możdżonek, niegdysiejszy siatkarski mistrz świata (2014), a dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

"Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia" - opisywał na platformie X.

Gdzie był resort, gdy Chwalińska była obiecującą nastolatką i borykała się z problemami finansowymi, nie mając za co opłacić noclegów podczas zagranicznych turniejów? Wtedy polski system był ślepy
- dodawał.

Według niego sukces Chwalińskiej na Roland Garros 2026 to absolutnie nie zasługa polskiego systemu szkolenia, a owoc pracy samej tenisistki oraz efekt "determinacji i ogromnego poświęcenia jej rodziny".

W tym kontekście ruch ministerstwa sportu i turystyki ze stypendium dla Chwalińskiej podsumował jako "podręcznikowy przykład patologii polskiej polityki sportowej, opartej na akcyjności i czystym PR-ze".

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Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


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