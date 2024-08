Burza po tym, co zrobiła półfinalistka Wimbledonu. Kibice bezlitośni dla Ukrainki

W Monterrey trwa właśnie jeden z ostatni turniej rangi WTA 500 przed wielkoszlemowym US Open. Większość zawodniczek z czołówki co prawda odpuściła sobie występ w tej imprezie, jednak do rywalizacji zgłosiło się jednak kilka tenisistek doskonale znanym fanom z całego świata, w tym m.in. Elina Switolina. Rozstawiona z numerem piątym Ukrainka bez problemu przebrnęła przez 1/8 finału, pokonując swoją imienniczkę Elinę Awanesian 6:4, 6:3. W ćwierćfinale jednak brązowa medalistka igrzysk olimpijskich z Tokio musiała uznać wyższość Lindy Noskovej, która wygrała to spotkanie 6:4, 6:4.

