Burza po tym, co zrobiła Osaka. Rosjanka wytoczyła działa. Nie ominęła Sabalenki

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Dla Naomi Osaki turnieje WTA oprócz rywalizacji sportowej są również formą wyrażania siebie przy pomocy stylizacji. Podczas ostatnich edycji Rolanda Garrosa czy Wimbledonu Japonka kolejny raz w sezonie zaskakiwała ekstrawaganckimi kompozycjami, które komentowali dziennikarze i kibice. Zwolenniczką jej podejścia do mody na korcie zdecydowanie nie jest Anastasija Pawluczenkowa.

Naomi Osaka i Aryna Sabalenka przy siatce po meczu, obie trzymają rakiety, w tle kibice.
Aryna Sabalenka i Naomi OsakaDaniel KopatschGetty Images

Przy okazji praktycznie każdego turnieju Naomi Osaka błyszczy na korcie. I to dosłownie. Na plac gry czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema najczęściej wychodzi w specjalnej stylizacji. Na Roland Garros czarowała czarną, długą suknią wykonaną z materiałów z recyklingu, pod którą skryła złoty strój tenisowy. W trakcie Wimbledonu postawiła na białe kimono.

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To tylko kilka przykładów intrygujących kompozycji Japonki, które prezentuje na światowych kortach. Moment wejścia na plac gry Osaka traktuje nieco jak pokaz mody. Jej działania mają zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.

Do drugiej z grup zdecydowanie należy Anastasija Pawluczenkowa. W jednej z ostatnich rozmów na platformie YouTube rosyjska tenisistka stwierdziła, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego robi to tylko dla poklasku.

- Na 100 proc. chce zwrócić na siebie uwagę. Bo kiedy wychodzisz na kort w takich strojach, nie możesz powiedzieć: "Nie, nie, nie potrzebuję uwagi". Jej wyniki są teraz lepsze, ale i tak nie dochodzi do półfinałów, a mimo to wszyscy o niej mówią. To zasługa jej zespołu. Stroje są fajne, trzeba mieć charakter, żeby w nich wychodzić na kort - mówiła, cytowana przez portal championat.com.

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Potem porównała stroje Naomi Osaki do stylu Aryny Sabalenki, mając poniekąd pretensje do firmy odpowiedzialnej za ubieranie obu zawodniczek. - Dlaczego Nike nie robi czegoś podobnego dla Sabalenki? Jest pierwszą rakietą świata. Dlaczego gra w zwykłych strojach? Chociaż zasługuje na coś więcej, tak bym powiedziała. Jest wyrazista, charyzmatyczna, błyskotliwa. Nie wiem, dlaczego takie szczególne traktowanie spotyka Osakę, a nie Sabalenkę - stwierdziła.

Japonka i Białorusinka mierzyły się ze sobą w tym sezonie aż czterokrotnie. W Indian Wells, Madrycie i na Roland Garros lepsza była liderka rankingu WTA. Osaka wzięła rewanż podczas Wimbledonu, kiedy pokonała Sabalenkę w 1/8 finału 6:2, 7:6 (2).

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Tenisistka w niebieskim stroju z jasnozielonymi ozdobami wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą tenisową podczas meczu. Skoncentrowany wyraz twarzy oraz widoczne napięcie mięśni wskazują na intensywność gry.
W takim stroju wyszła na rozgrzewkę na Margaret Court Arena Naomi OsakaMartin KeepAFP
Kobieta w sportowym żółtym stroju na korcie tenisowym z wyrazem emocji na twarzy. W tle widoczni rozmazani ludzie oraz nieostre światła.
Aryna SabalenkaAFP
Kobieta w sportowym stroju w intensywnych kolorach różu i pomarańczu z rozpiętym kołnierzem, z wyraźnym grymasem niezadowolenia na twarzy oraz włosami związanymi w kucyk, stoi na tle ciemnego, rozmytego tła.
Aryna SabalenkaAsanka Brendon RatnayakeEast News


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