Burza po tym, co zrobiła Osaka. Rosjanka wytoczyła działa. Nie ominęła Sabalenki

Przy okazji praktycznie każdego turnieju Naomi Osaka błyszczy na korcie. I to dosłownie. Na plac gry czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema najczęściej wychodzi w specjalnej stylizacji. Na Roland Garros czarowała czarną, długą suknią wykonaną z materiałów z recyklingu, pod którą skryła złoty strój tenisowy. W trakcie Wimbledonu postawiła na białe kimono.

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Zaczęło się. Rosjanka uderzyła w Osakę. Co za powód

To tylko kilka przykładów intrygujących kompozycji Japonki, które prezentuje na światowych kortach. Moment wejścia na plac gry Osaka traktuje nieco jak pokaz mody. Jej działania mają zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.

Do drugiej z grup zdecydowanie należy Anastasija Pawluczenkowa. W jednej z ostatnich rozmów na platformie YouTube rosyjska tenisistka stwierdziła, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego robi to tylko dla poklasku.

- Na 100 proc. chce zwrócić na siebie uwagę. Bo kiedy wychodzisz na kort w takich strojach, nie możesz powiedzieć: "Nie, nie, nie potrzebuję uwagi". Jej wyniki są teraz lepsze, ale i tak nie dochodzi do półfinałów, a mimo to wszyscy o niej mówią. To zasługa jej zespołu. Stroje są fajne, trzeba mieć charakter, żeby w nich wychodzić na kort - mówiła, cytowana przez portal championat.com.

Potem porównała stroje Naomi Osaki do stylu Aryny Sabalenki, mając poniekąd pretensje do firmy odpowiedzialnej za ubieranie obu zawodniczek. - Dlaczego Nike nie robi czegoś podobnego dla Sabalenki? Jest pierwszą rakietą świata. Dlaczego gra w zwykłych strojach? Chociaż zasługuje na coś więcej, tak bym powiedziała. Jest wyrazista, charyzmatyczna, błyskotliwa. Nie wiem, dlaczego takie szczególne traktowanie spotyka Osakę, a nie Sabalenkę - stwierdziła.

Japonka i Białorusinka mierzyły się ze sobą w tym sezonie aż czterokrotnie. W Indian Wells, Madrycie i na Roland Garros lepsza była liderka rankingu WTA. Osaka wzięła rewanż podczas Wimbledonu, kiedy pokonała Sabalenkę w 1/8 finału 6:2, 7:6 (2).

W takim stroju wyszła na rozgrzewkę na Margaret Court Arena Naomi Osaka Martin Keep AFP

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News





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