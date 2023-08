Alicia Rowley wygrała właśnie trzy tenisowe mistrzostwa Stanów Zjednoczonych kobiet w kategorii powyżej 55 lat. Okazała się najlepsza w singlu na trawie, a także triumfowała w hali zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. Jest kobietą transpłciową, co wywołało falę dyskusji. Wiele osób jest za tym, by przepisy zostały zmienione na bardziej rygorystyczne, by takie osoby nie mogły rywalizować z innymi w aktualnej płci. Zaostrzenie zasad popiera legenda tej dyscypliny Martina Navratilova. - Kobiecy tenis nie jest dla nieudanych sportowców płci męskiej - napisała na Twitterze.