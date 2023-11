Burza po słowach Magdy Linette. Zero litości. "Wystarczyło trochę poczytać"

Wiele mówi się w mediach o WTA Finals. Prestiżowy turniej będący uhonorowaniem intensywnego sezonu nie cieszy się jednak dobrą sławą. Rozgrywki zdominowała pogoda i problemy z budową kortu. Swoje opinie wyraziły już główne gwiazdy imprezy, które nie zamierzały pudrować rzeczywistości i jasno dały do zrozumienia władzom WTA, że zawody w Meksyku to jedna wielka farsa. Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka zaatakowała publicznie działaczy kobiecego tenisa. 25-latka pochodząca z Mińska przyznała, że nie czuje się bezpiecznie na nowo położnej nawierzchni na głównym obiekcie w Cancun.

"Jest to kolejny przykład braku szacunku ze strony WTA wobec tenisistek. Czasami nawet nie czuję się dobrze, poruszając się po tym korcie. Nie tego oczekuje się od finałów WTA. Dziękuję za wyzwanie, przed którym teraz stoję, a dokładnie konieczność nauczenia się szybkiego dostosowywania się do nowych warunków" - mówiła reprezentanta Białorusi na konferencji prasowej.

Magda Linette zdecydowała się na szczere wyznanie. Takich słów chyba nikt się po niej nie spodziewał

Nie do końca rozumiem narzekanie zawodniczek. Oczywiście, na ich miejscu też bym była zdenerwowana pewnymi wydarzeniami, ale nie mamy na wszystko wpływu. Tym bardziej na to, jak będzie pogoda. Było jednak wiadomo długo wcześniej o innych sprawach. Dochodzi do sytuacji, gdy sportsmenki są zaskoczone pewnymi faktami, jednak na dobrą sprawę wystarczyło po prostu przeczytać e-maila

"Miała tylko jedno zadanie. Milczeć", "Magda to przykre, dziewczyno, ale to nie tak... Obejrzyj mecz, postaw się na ich miejscu i wyobraź sobie, że Ty tam grasz... Powinnaś to lepiej zrozumieć", "Wszystko fajnie, ale wystarczyło trochę poczytać, jaka w tych miesiącach panuje pogoda w Meksyku, no trudno było przewidzieć, naprawdę", "Tak, pogodę w Cancun o tej porze roku zapewne da się przewidzieć..." - burzyli się fani na platformie X.