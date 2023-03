Po wszystkim była tak rozczarowana i wściekła, że zignorowała rywalkę i nie podała jej ręki , choć ta wykonała w jej kierunku gest. To spotkało się z reakcją widowni, która zachowanie Donny Vekić podsumowała buczeniem. Temat podłapały media z różnych krajów. Zrobiła się afera.

Iga Świątek przed Indian Wells: To był tydzień ciężkiej pracy. WIDEO

Iga Świątek przed Indian Wells: To był tydzień ciężkiej pracy. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Afera po zachowaniu Donny Vekić. Nie podała dłoni przeciwniczce. "Brak szacunku", "Całkowicie niedopuszczalne"

Sprawa doczekała się osobnej wzmianki również w serwisie "Sportskeeda". "Vekić odmówiła zwyczajowego uścisku dłoni po meczu, szybko spakowała walizki i opuściła kort, ku wielkiemu zaskoczeniu kibiców. Zszokowało to wielu fanów tenisa " - opisują.

Jest też kawałek na temat motywacji, które mogły kierować Donną. "Niektórzy uważają, że Vekić mogła być zirytowana tym, że Curenko wyolbrzymiała swoje problemy z urazami podczas meczu. Część osób twierdzi, że mimo wszystko odmowa uścisku dłoni świadczy o braku ducha sportu" - wyjaśniono i zacytowano twitterowe wpisy fanów. "Kulisy sytuacji nie mają tu znaczenia. Powinna była uścisnąć dłoń po meczu i koniec", "Bycie złym po porażce to jedno, ale odmowa podania ręki to zupełny brak szacunku do przeciwnika. Całkowicie niedopuszczalne" - osądzają internauci.