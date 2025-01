Burza po finale Australian Open. Chcą dyskwalifikacji Sabalenki, awantura na cały świat

Kompletnie zaskakujący przebieg miał finał Australian Open 2025. Zaskoczenie budził już sam fakt, że oprócz Aryny Sabalenki dotarła do niego Maison Keys, nie zaś Iga Świątek. Raszynianka w starciu z Amerykanką miała już nawet piłkę meczową, a do tego prowadziła niemal przez całego super tie-breaka. Ostatecznie po trwającej ponad dwie i pół godziny batalii uległa starszej rywalce.

Zacięta walka w finale Australian Open. Madison Keys z pierwszym tytułem w karierze

Keys narzuciła Sabalence twarde warunki i triumfowała w pierwszym secie 6:2. W drugim Białorusinka wzięła się w garść, a układ sił na korcie uległ znacznej zmianie. Role się odwróciły i to liderka rankingu WTA przeważała. W efekcie triumfowała 6:2 i doprowadziła do wyrównania.

Kibice oburzeni zachowaniem Sabalenki. Grzmią o dyskwalifikacji

Wkrótce po finale do sieci wyciekło nagranie z szatni Aryny Sabalenki. Widać na nim, jak wraz z członkami sztabu szkoleniowego śmieją się, wykonując jednocześnie kontrowersyjny gest w stosunku do trofeum za finał Australian Open. W opinii kibiców wyglądało to, jakby chcieli oni "oddać mocz" na puchar. Spotkało się to z jednoznaczną reakcją w mediach społecznościowych.