Burza na US Open, pogromczyni Świątek przerwała milczenie. Koniec spekulacji

Niektóre gwiazdy mają problem z pogodzeniem się z porażką, a Julia Putincewa podczas US Open kolejny raz pokazała, że mentalnie daleko jej do topowych tenisistek w tourze. Kibice wyrazili oburzenie po pełnym buty zachowaniu Kazaszki podczas meczu z Jasmine Paolini. Na własnej skórze odczuła je dziewczynka od podawania piłek. Niedługo po bulwersującym zdarzeniu 29-latka postanowiła zabrać głos i skierowała się za pośrednictwem mediów do kibiców.