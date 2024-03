Negocjacje tenisowych działaczy z Arabii Saudyjskiej i przedstawicieli Woman's Tennis Association nie były dla opinii publicznej tajemnicą od wielu miesięcy. Media informowały, że coraz więcej wskazuje na to, że Saudyjczycy po zapewnieniu sobie organizacji ATP Next Gen Finals w latach 2023-2027 sięgną także po jeszcze ważniejszą imprezę - WTA Finals. Kilka dni temu Sport.pl poinformowało, że podpisanie umowy to już tylko formalność, a klamka zapadła.

