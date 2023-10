Budują tymczasowy obiekt dla Świątek i spółki za miliony dolarów. Farsa trwa

Od początku wybór gospodarza budził sporo kontrowersji. Wszystko ze względu na fakt, że tuż po finałach mają się rozpocząć decydujące zmagania o miano najlepszej drużyny świata w pucharze Billie Jean King Cup . Te potrwają od 7 do 12 listopada i zostaną rozegrane w hiszpańskiej Sewilli . To oznacza, że niektóre tenisistki w kilka dni będą musiały się przestawić na europejską strefę czasową, jeśli chcą wspomóc swoje narodowe drużyny.

Tymczasowy obiekt na finały WTA

"Na zdjęciu wygląda to kuriozalnie", "Nigdy tego nie zrozumiem. W dodatku w czasie jęczenia o braku kasy... No cóż", "Bez żadnego fundamentu, nawet płyty plastikowej... przecież to siądzie jak trochę popada", "Serio, to jest istna komedia" - to tylko wybrane komentarze do obrazka, który zobaczyli kibice.