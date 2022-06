Brytyjskie media grzmią po skandalu. "To najbardziej skretyniały gracz Wimbledonu!"

Chodzi o sytuację, do której doszło w trakcie spotkania, wygranego przez Australijczyka, z Paulem Jubbem. Kyrgios kłócił się z sędziami i fanami, a w pewnej chwili splunął w stronę jednego z nich. Potem na konferencji prasowej potwierdził, że doszło do takiego incydentu, ale tłumaczył się, że był obrażany przez krewkiego kibica.

Te tłumaczenia nie przekonują jednak brytyjskich dziennikarzy, którzy przyzwyczajeni do pewnej kultury obowiązującej na Wimbledonie, nie zostawiają na Kyrgiosie suchej nitki. Ian Herbert z "Daily Mail" nie przebierał w słowach, komentując kolejny wybryk australijskiego gracza i nazwał go najbardziej skretyniałym tenisistą w całym środowisku.

Czytaj także: Skandal z udziałem Kyrgiosa na Wimbledonie

Zaczęło się zresztą sporo wcześniej, bo do jednej z kobiet, która była liniową na jego meczu Kyrgios mówił, że jest najgorsza, a kiedy zgłosiła to sędziemu głównemu, wyzywał ją od kapusiów. "Nikt tutaj nie przyszedł zobaczyć, co ona robi. Ani jedna osoba" - skarżył się Australijczyk, którego sędzia prosił o zaprzestanie wyzywania kobiety. Potem cały czas głośno i w dość ostrych słowach, komentował to, co mu się nie podoba, a publiczność jeszcze go napędzała, reagując na jego monologi.

Oplucie kibice było finałem marnego spektaklu, jaki zaprezentował. Herbert w swoim felietonie w "Daily Mail" dziwi się, jak mogło dojść do takiej sytuacji i dlaczego wcześniej go nie ukarano. "Potrzeba szczególnego kretyna, by powiedzieć o jednym ze starszych liniowych, że po 90. urodzinach nie widzi już piłki, nie mając nawet odwagi spojrzeć mu w oczy"- pisał dziennikarz.

"Nick Kyrgios jest najbardziej skretyniałym graczem Wimbledonu. Plujący australijski bachor jest symbolem rozkapryszenia, a jego trucizna nie może być tolerowana" - spuentował.

